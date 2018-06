"Animatoren pikten 3.000 euro uit envelopjes op doopfeest" 06 juni 2018

Een doopfeest in Genk is afgelopen weekend in mineur geeïndigd. Onbekenden gingen met de geschonken enveloppen van de gasten aan de haal, in totaal zo'n 3.000 euro. Opvallend is dat de ouders al snel drie animatoren beschuldigden. Ze dienden klacht in. "Zij waren hier om de kinderen bezig te houden", vertellen de ouders. "Maar ze gedroegen zich zeer verdacht. Meerdere aanwijzingen verklaren dat zij met het geld aan de haal gingen." De politie kwam ter plaatse en trof lege enveloppen aan op het toilet. Nadat het feest eindigde, werd vrijwel meteen ingebroken. Vermoed wordt dat de daders terugkeerden om hun geld - dat ze er verstopten - op te halen. De drie animatoren werden verhoord, maar vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

