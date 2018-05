'Animalitis' op één GEZIEN? EVELIEN DELGOUFFE 15 mei 2018

Die dekselse Dieter Coppens toch. Keer op keer slaagt de tv-adonis erin zijn reizen naar de andere kant van de wereld fiscaal aftrekbaar te maken. Gisteravond stak de neef van Staf en Mathias plots z'n hoofd uit de Zuid-Afrikaanse savanne. Reden: een Vlaamse dierenarts bezoeken die er eigenhandig de 'big five' in stand houdt. Een gewonde waterbok wordt niet binnengebracht zoals een chihuahua, schildpad of blauwe geschelpte naar de dierenarts worden gevoerd. Een dier van die grootorde wordt achternagezeten door een jeep en een verdovingsgeweer. "Hij ga nou omval!", kirde dokter Nele nadat ze een verdovingspijltje recht in de bil van de bok plantte. Dieter wachtte tot de kust veilig was en schoot vervolgens te hulp met een verband met safariprint.

