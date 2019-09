Exclusief voor abonnees "Angst voor nieuwe verkiezingen zit er langs beide kanten diep in" 24 september 2019

00u00 0 De Krant Voor N-VA-boegbeeld Theo Francken is een federale regering met de PS een mogelijkheid. Maar de puzzel voor confederalisme, die "ligt er niet". "Je moet spelen met de kaarten die je gekregen hebt"

ZIEL VERKOPEN

N-VA wil praten met de PS? Dat noemt men zijn ziel aan de duivel verkopen. Hoe ver men wel niet wil gaan om toch maarmeevandegrotekoektedelen? Dekiezerstellen niet mee, enkel eigenbelang. Als er geen andere oplossing mogelijk is, zou het N-VA sieren om in de oppositie te stappen in plaats van de volgende vier jaar verder af te glijden naar een failliet België.

Jef Joossens

MOGELIJKHEDEN

Als ze hun eis van confederalisme laten vallen, zijn er mogelijkheden. De N-VA wil momenteel immers geen nieuwe verkiezingen. Herfederaliseren is spijtig genoeg geen mogelijkheid met het separatistische N-VA. Wat een besparing zou dat wel niet opleveren aan overbodige ministers, staatssecretarissen, kabinetsmedewerkers, parlementsleden,... Zie het enorme begrotingsoverschot in Nederland.

Cédric Cuypers

BEGROTING

Wehebbenjarenvanwelvaartachterderugentoenkon de N-VA nog geen begroting in evenwicht brengen. Terwijl Nederland 14 miljard euro over heeft op de begroting. Vandaag staan we voor een recessie en enkele magere jaren... En nu zou het de N-VA plots wel lukken om ons financieel gezond te maken?

Tony Steens

RIJKSTE REGIO

Vlaanderen zou de rijkste regio van de wereld moeten zijn. In het centrum van Europa, met de hoofdstad van Europa en verschillende internationale havens. Met mensen die vlot twee of drietalig zijn. Begrijpe wie kan.

Alex Vercauteren

NIEUWE VERKIEZINGEN

De angst voor nieuwe verkiezingen zit er diep in, zowel bij de Vlaamse als de Waalse partijen. N-VA wil zelfs het confederalisme opgeven om toch maar een regering te kunnen vormen zonder nieuwe verkiezingen. Wat is er op vijf jaar van die sterk vernieuwende partij geworden? Ze verloochen hun ideologie om er toch maar bij te zijn. Etienne De Bondt

AANMODDEREN

Telkens opnieuw zwaait de N-VA vóór de verkiezingen met het confederalisme. Na de verkiezingen stellen ze dan vast dat ze niet aan de 2/3de meerderheid komen om dit terealiseren.... Alsofzedatvoorafnietwisten.De'kracht van verandering' wordt stilaan 'gewoon aanmodderen zoals vroeger'.

Maurice Keukelaers

STAATSSCHULD

En mogen we er de misnoegde Vlaming even aan herinneren dat de staatsschuld onder Di Rupo lager was dan tijdens de afgelopen N-VA legislatuur? Dat horen ze natuurlijk niet graag, maar het zijn wel de harde feiten. Ben Vandevenne

