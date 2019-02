"Anders is mijn carrière om zeep" Lode Vereeck wil dat parket onderzoek afrondt voor verkiezingen 27 februari 2019

Open Vld-senator en economieprofessor Lode Vereeck roept het parket op om het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag tegen hem voor de verkiezingen af te ronden. Hij kwam in oktober, in de week voor de gemeenteraadsverkiezingen, onder vuur te liggen, nadat er verschillende meldingen waren binnengekomen van grensoverschrijdend gedrag tegenover studentes. Het parket opende een onderzoek, dat nog steeds loopt. "Dat het parket toch zou willen voortmaken", zegt zijn raadsman Luc Delbrouck nu. "Wij willen niet liever dan dat de feiten aan het licht komen. Dan kan Lode verder met zijn leven. Want als blijkt dat hij onschuldig is, maar door timing niet aan de verkiezingen kan deelnemen, is zijn carrière wel om zeep. En dat is nu net waar sommige duistere krachten op uit zijn. Wie dat zijn, daar ben ik voorlopig nog niet achter, maar dat de timing en de aard van de aanklacht op zijn minst vreemd zijn, staat als een paal boven water."

