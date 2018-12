"Anderlecht wil Suárez terughalen" 17 december 2018

Volgens Argentijnse media wil Anderlecht ex-speler Matías Suárez (30) terughalen. Suárez speelt bij Belgrano in Argentinië, waar hij een smaakmaker is en niet langer om de haverklap geblesseerd is. De aanvaller, die met Anderlecht vier titels pakte en één Gouden Schoen won, nam in 2016 verzuurd afscheid (het kwam zelfs tot een rechtszaak), wat een eventuele terugkeer kan bemoeilijken. In Suárez' omgeving zegt men dat Anderlecht "voorlopig niet concreet is". (PJC/MJR)