"Anderlecht toonde respect"

Het is maar hoe je het bekijkt. Karim Belhocine vond het spel van ex-club Anderlecht "een teken van respect" richting zijn Charleroi. "We kregen zelfs de bal. Ik heb mijn groep verteld dat als we zó doorgaan de waardering alleen maar zal toenemen. Een punt op Anderlecht is altijd een goed punt. We waren niet in staat om te winnen - na die bekermatch was er wat vermoeidheid, niet iedereen heeft een kern als Anderlecht -, maar we hebben tenminste niet verloren. Dat is ook een kwaliteit." Wat Belhocine daarentegen betreurde, is de blessure van Illaimaharitra: "Ik heb dit seizoen al Diandy verloren. Marco heeft iets gevoeld aan de adductoren. Hij is belangrijk voor ons, mits wat geluk valt het mee." (PJC)

