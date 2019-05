Exclusief voor abonnees "Anderlecht mag zich in de handen wrijven" Kevin De Bruyne enthousiast over stap Kompany 27 mei 2019

00u00 0

Kevin De Bruyne is enthousiast over de stap die Kompany zet met zijn overgang naar Anderlecht als speler-trainer. Ter gelegenheid van zijn 'KDB Cup' in Drongen liet de Rode Duivel zich bijzonder lovend uit over de stap van zijn voormalige ploegmaat bij Manchester City. "Ik denk dat Anderlecht zich in de handen mag wrijven dat het Vinnie heeft kunnen terughalen", liet De Bruyne zich ontvallen bij VTM. "Ik denk trouwens dat dat geldt voor heel het Belgisch voetbal. Met wat de laatste jaren bij Anderlecht is gebeurd, kunnen ze wel iemand gebruiken met zijn status. Vincent is iemand die een klare visie heeft. Dit is een heel slimme zet van Anderlecht. Vinnie heeft tien jaar op het absolute topniveau meegemaakt. Hij zal de lat ook bij Anderlecht heel hoog leggen voor zichzelf, de spelers en de andere coaches. Het wordt niet gemakkelijk als speler-trainer, maar het is typisch Vincent dat hij deze uitdaging toch aangaat." (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis