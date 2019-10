Exclusief voor abonnees ... Anderlecht krijgt er één van 5.000 euro 23 oktober 2019

00u00 0

De Geschillencommissie van de voetbalbond heeft de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan Anderlecht, nadat supporters van paars-wit pyrotechnisch materiaal afstaken voor en tijdens hun eerste uitzege van het seizoen in Charleroi. Standard werd dan weer bestraft met een boete van 2.500 euro omdat Luikse supporters in het bezoekersvak bij Antwerp (1-1) een bommetje aanstaken. De Rouches claimden dat er niet mee geworpen is, maar dat argument veegde de Geschillencommissie van tafel.