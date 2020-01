Exclusief voor abonnees "Anderlecht in play-off 2? Interesseert me niet" Vormer 20 januari 2020

Anderlecht speelt volgend weekend stilaan de laatste troefkaart uit met het oog op play-off 1. Na gisteren kan het zomaar dat Club Brugge in de play-offs uitzonderlijk niet naar het Astridpark hoeft te reizen. Ruud Vormer: "Of ik me dat kan inbeelden? Dat kan, ja... Als je te weinig punten haalt, dan ga je naar play-off 2 (grijnst). Maar eigenlijk interesseert het me niet. Ik ben met Club bezig, dat is meer iets voor jullie, media. Of we de laatste keer tegen Anderlecht hebben gespeeld? Wij gaan voor de titel en de rest zien we wel (lacht)." (TTV)