"Anderlecht denkt aan talent Valenciennes" 20 augustus 2018

In de zoektocht naar defensieve versterking denkt Anderlecht aan Sikou Niakaté , zo valt in makelaarskringen te horen. De 19-jarige verdediger ligt onder contract bij het Franse Valenciennes, waar hij blijk gaf van een groot potentieel. In de entourage van de speler wordt de interesse bevestigd noch ontkend: "Later deze week zullen we misschien meer kunnen vertellen." Sowieso is het plan A van Luc Devroe Bubacarr Sanneh van Midtjylland, alleen willen de Denen minstens acht miljoen euro voor hun Gambiaan. (AR/PJC)