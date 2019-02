"Anderlecht conditioneel niet top? Wij trainden op stage 3x per dag" Brys 05 februari 2019

Ondanks een vijfde plaats houdt Marc Brys (56) de druk weg zijn spelersgroep. Play-off 1 is geen must op Stayen. "Het is voorlopig verre van werkelijk", vertelde de STVV-coach gisteren in 'VISTA!'. "Het klinkt een beetje gek, maar we zijn daar niet mee bezig." Eén van de concurrenten in de strijd om een plek bij de eerste zes is het Anderlecht van Fred Rutten. De Nederlandse coach gaf aan dat enkele spelers conditioneel niet in orde zijn. Brys verwondert zich over de trainingsijver van paars-wit. "Wij zijn in Spanje op dezelfde plaats geweest voor de winterstage. Da's toch een uitgelezen mogelijkheid om bij te benen op conditioneel, tactisch en technisch vlak. Wij trainden drie keer per dag. Het is geen verwijt, maar om nu te horen dat ze conditioneel moeten inboeten ten opzichte van de tegenstander... Kan je dat op een week rechtzetten? Neen. Maar je kan daar wel een instap maken en meer gedreven trainen." (MH)

