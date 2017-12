"Amper alcoholcontroles in oudejaarsnacht" 00u00 0

Volgens de politievakbond VSOA zullen er in de nacht van oud op nieuw amper alcoholcontroles zijn. Reden: de lokale politie heeft andere prioriteiten en de federale politie heeft voor heel België maar 35 politiemensen voorzien. "35 agenten om alle snelwegen van het land te controleren, is lachwekkend", zegt Patrick Roijens van VSOA Politie. "Per controle zijn er drie tot vier mensen nodig." De lokale zones zullen volgens hem ook geen agenten op overschot hebben om dronken chauffeurs te laten blazen. "We zien elk jaar dat ze andere prioriteiten hebben. Eerst het vuurwerk om middernacht en dan incidenten met losgeslagen dieren en dronken feestvierders."