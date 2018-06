"Amerikaanse president die Brexit onderhandelt? Heel goed idee" Boris Johnson 11 juni 2018

Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zou het geen slecht idee vinden mocht de Amerikaanse president Donald Trump voor de Britten de Brexit-onderhandelingen voeren. Dat zei hij tijdens een off the record-gesprek waarvan de opnames uitgelekt zijn via nieuwssite BuzzFeed. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat Johnson meende wat hij zei. "Stel jullie even voor dat Trump de Brexit doet", grapte Johnson. "Hij zou er keihard invliegen. De mislukkingen en de chaos zouden niet te overzien zijn. Iedereen zou denken dat hij gek geworden is. Maar eigenlijk zou je zo weleens resultaat kunnen boeken. Het zou een heel, heel goed idee zijn. Ik bewonder Donald Trump steeds meer. Ik begin er steeds meer overtuigd van te geraken dat er een methode zit in zijn waanzin." (SSL)

