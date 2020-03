Exclusief voor abonnees "Alternatief zoeken voor koppels die in buitenland trouwen" Weddingplanner 13 maart 2020

Sylvie Van Onsem (35) is weddingplanner bij A Touch of White in Gent. "Ik verwacht elk moment telefoontjes van koppels die op trouwen staan en zich zorgen maken over hun feest, maar voorlopig is dat nog niet gebeurd. Het trouwseizoen start pas volop in mei. Wel geven veel van onze koppels elkaar het jawoord in het buitenland - in Frankrijk, Italië... Veel vluchten zijn al geboekt, de uitnodigingen naar de gasten verstuurd, maar het is lang niet zeker dat hun feest wel zal kunnen doorgaan. Voor hen zoeken we nu intern al oplossingen." Op sommige feesten krijgen alle gasten een flesje handgel en Sylvie heeft ook al bordjes moeten maken waarop staat dat de bruid en bruidegom liever niet gekust worden en geen handjes willen krijgen. (FT)

