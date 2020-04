Exclusief voor abonnees "Alsof we hoogbejaard en hulpbehoevend zijn" Dany Lesage (68) 22 april 2020

Dany Lesage (68), een oud-kinesist uit Heule, smacht naar het eind van de lockdown. "Ik leg mij al weken neer bij de maatregelen. Maar ik mag er niet aan dénken dat ik mijn kinderen en kleinkinderen half augustus alleen zou moeten laten vertrekken voor dat lange weekend in de Ardennen, op mijn kosten, terwijl wij thuis moeten achterblijven alsof we hoogbejaard en hulpbehoevend zijn. Mijn vrouw en ik sporten normaal nog elke dag. Ik ben fervent tennisser. Dat we er na een match niet meteen zullen mogen op klinken in de kantine, is aannemelijk. Ik kan me evenwel niet voorstellen dat mijn dochter en mijn kleinkinderen al opnieuw mogen tennissen, terwijl ik uitgesloten blijf en hier noodgedwongen tegen mijn tuinmuur sta te sjotten." (IDV)

