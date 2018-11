"Alsjeblieft politie, geef mij geen boete" (en het werkt nog ook) 21 november 2018

00u00 0

"Alsjeblieft geef mij geen boete." Dat had de eigenaar van deze wagen duidelijk zichtbaar achter zijn voor- én achterruit hangen. En het hielp nog ook: de politie én parkeerwachters lieten de verkeerd geparkeerde wagen gisteren voorlopig ongemoeid. Een nutsbedrijf had nochtans enkele parkeerplaatsen afgesloten wegens geplande werkzaamheden aan de Stationslaan in het centrum van Tongeren. "Mijn auto is kapot. Ik ben arm. Alsjeblieft geef mij geen boete. Dankoewel" zo stond er te lezen. Achter de voorruit lag wel nog een parkeerretributie van enkele dagen eerder. "Parkeerbonnen in betaalzones worden uitgeschreven door de parkeerwachters en niet door onze agenten", benadrukt de commissaris van de politiezone. "Of die wagen dan niet verkeerd geparkeerd staat? Dat moeten we ter plaatse even controleren." (RTZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN