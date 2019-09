Exclusief voor abonnees "Als ze zijn Frans aan onze kust niet verstaan, heeft hij allicht gedronken" Dedecker geeft Juncker lik op stuk 16 september 2019

00u00 0

In zijn eigen flamboyante stijl is Europees commissievoorzitter Jean-Claude Juncker erin geslaagd om in enkele afscheidsinterviews voor nogal wat opschudding te zorgen. Zo haalt de Luxemburger ook uit naar de Belgische kust, die hij kent omdat hij enkele dagen per jaar in Middelkerke doorbrengt. "Ik stel er helaas vast dat de tolerantie afneemt. Dertig jaar geleden kon ik bij de slager of bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd, dus praat ik Duits. Dat kan blijkbaar wel. Ik vind dat schandalig belachelijk", zegt hij aan 'De Tijd'. Die uitspraak schoot bij burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) in het verkeerde keelgat. "Als ze hem niet verstonden, was dat waarschijnlijk omdat hij bezopen was, wat zo'n driekwart van de dag is. Hij krijgt een brief met de vraag zich te verontschuldigen." (IVDE)

