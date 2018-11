"Als ze in de Plezantstraat nog gene dvd moeten hebben, weet ik het ook niet meer" Steven Swinnen

07 november 2018

00u00 6 De Krant Jozef Melkenbeek zou op zijn gammele fiets nooit zijn keuterdorp verlaten, maar acteur Ivo Pauwels is bezig aan een nooit geziene ronde van Vlaanderen. Op zijn tachtigste rijdt 'Nonkel Jef' langs alle krantenwinkels in het Vlaamse land. In de hoop er wat van zijn dvd's achter te laten. Hij moet wel. Thuis staat de garage vol en al zijn spaargeld zit erin.

Goedemiddag meneer. Ik ben Ivo Pauwels, alias Nonkel Jef. En ik heb een nieuwe dvd die ik u in consignatie geef, bij recht van teruggave. Hij kost 20 euro en bij verkoop is een flink deel voor u. Hij blijft hier een paar maanden liggen, zonder dat het u iets kost en dan kom ik weer langs. Mág dat?" Wim Maes van de gelijknamige dagbladhandel op de Grote Markt van Sint-Niklaas knikt dat het goed is en merkt - als hij samen met Ivo de paperassen invult - droog op dat Nonkel Jef er in 't echt toch beter uitziet dan op tv. Als de weerlicht verandert de acteur in zijn alter ego en schakelt luid over op algemeen beschaafd Antwaarps: "Allez begot: hie se, doa se! Nie mee maan sokkedijzen speile, hé. Godvernondemiljaardedju!"

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN