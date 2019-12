Exclusief voor abonnees "als z'n makelaar tenminste wil meewerken" Mourinho hoopt dat Vertonghen volgt 21 december 2019

De andere Belg bij Tottenham moet volgen, maar de onderhandelingen met Jan Vertonghen (32) over een nieuw éénjarig contract verlopen niet zoals José Mourinho het zou willen. Mourinho rechtuit: "Een speler tekent een contract wanneer de club dat wil - ik ben de club, mister Levy is de club. Wanneer een speler dat wil. Wanneer de familie dat wil. Wanneer de zaakwaarnemer dat wil. Als een van de partijen dwarsligt, wordt het moeilijk om een akkoord te bereiken. Tenzij de speler van makelaar verandert en er een neemt die wel wil meewerken." Over naar A-Group Management, de makelaarsgroep rond Tom De Mul. De ex-Rode Duivel, tevens een van zijn beste kameraden, vertegenwoordigt Vertonghen. Die hoopt uit de laatste grote overeenkomst uit zijn loopbaan het maximum te halen. (KTH)

