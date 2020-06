Exclusief voor abonnees "Als wij stilvallen, zitten véél firma's in de problemen" Wasserij Klaratex 03 juni 2020

Voor Piet Dermaux (55) van industriële wasserij Klaratex uit Wevelgem zou een oppompverbod van grondwater een ramp betekenen. "We investeerden vier jaar geleden zwaar om het waterverbruik te verminderen - 80% van het afvalwater wordt nu gerecupereerd. Maar zonder extra water kunnen we die 5.000 à 6.000 bedrijfskledingstukken per dag niet blijven wassen. Hoeveel vers grond- en regenwater wij op jaarbasis nodig hebben? Reken op 4 liter van de in totaal 20 liter per kilo wasgoed, maal 600 ton: zo'n 2,4 miljoen liter dus." Een waterstop bij Klaratex zou volgens Dermaux niet alleen de 40 eigen medewerkers zonder werk zetten, ook die van heel wat klanten. "Wij wassen uitsluitend bedrijfskledij: vooral van voedingsproducenten en grote productiebedrijven voor wie we een cruciale leverancier zijn. Als onze industriële wasmachines stilvallen, kunnen geen varkens worden geslacht bij Westvlees, en hebben onder anderen de productiemedewerkers bij Alpro en Audi Brussel een probleem." (SPK)

