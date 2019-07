Exclusief voor abonnees "Als we zo doorgaan, komen de goals wel" T1 Davies 29 juli 2019

Gelijkgestemde zielen. Net als Vincent Kompany was Simon Davies hoopvol na de eerste officiële wedstrijd. "Het was bijna onmogelijk om méér kansen te creëren", sprak de Anderlecht-coach. "Alleen moeten we ze nu ook gaan afmaken. Zorgwekkend vind ik dat niet, als we zo doorgaan, zullen we sowieso meer scoren, het staat los van een nieuwe aanvaller of niet."