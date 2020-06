Exclusief voor abonnees "Als tiener leerde hij zichzelf elk instrument te bespelen" Over Prince 29 juni 2020

Twee jaar op rij reisde Bloom af naar Minneapolis om Prince (1958-2016) zelf te interviewen, zodat hij hem tips kon geven om beter met de pers om te gaan. Tijdens die gesprekken vertelde de zanger hem over z'n muzikale jeugd. "Prince leerde zichzelf om zo ongeveer elk instrument dat in de westerse rock en pop gebruikt werd, te bespelen. En niet gewoon oppervlakkig, maar briljant. Zo briljant dat hij een deal kon sluiten met de grootste studio in Minneapolis." Studiotijd was toen heel erg duur, onbetaalbaar voor een tienerjongen. Maar Prince wist dat studio's ook een fortuin uitgaven aan studiomuzikanten, die jingles voor plaatselijke radiozenders en tv-advertenties inspeelden. "Prince deed hen een ongelofelijk voorstel. Hij zei dat hij alle instrumenten die de studio nodig had, zou inspelen. Niet een paar, maar allemaal." In ruil daarvoor kreeg Prince 's avonds de sleutels, zodat hij z'n zin kon doen. "Hij was toen vijftien jaar."

