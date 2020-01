Exclusief voor abonnees "Als straf naar Anderlecht kijken" Zoon Miguel 16 januari 2020

Philippe Clement kreeg zijn trofee uit handen van zijn vier zonen. De oudste, Miguel, nam het woord en pakte uit met een kwinkslag over Anderlecht. "Wat als we met slechte punten thuiskwamen? Dan moesten we van papa een volledige match van Anderlecht kijken", grijnsde hij. 'Shots fired.' Die was raak. Het publiek in Puurs kon het wel smaken. (ABD)