"Als Servisch gezin wil, is het zo vrij" Francken over kritiek Kinderrechten-commissaris 03 september 2018

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vraagt dat "ons land zo snel mogelijk een eind maakt aan de totaal mensonwaardige situatie" waarin een Servische moeder met haar vier kinderen verkeert. Het gezin is het eerste uitgeprocedeerde met kinderen sinds 10 jaar dat wordt opgesloten in een asielcentrum. De sp.a-Kamerfractie eist daarnaast "volledige transparantie" van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), onder meer over de verplichte evaluatie die nodig is om de opsluitingstermijn te verlengen. Francken noemt de situatie "niet fijn, maar een keuze van de ouders. Als ze stoppen met juridische procedures, zijn ze meteen vrij en kunnen ze naar Servië gaan. Een veilig land." Vanobbergen wenst niet meer te reageren op de uitspraken van de staatssecretaris. "Ik blijf bij mijn kritiek." (PhG)

