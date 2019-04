Exclusief voor abonnees "Als regering me aan Libisch geld helpt, koop ik er weer één" 05 april 2019

Prins Laurent heeft geen hond meer

Laurent, de prins die bekendstaat voor zijn liefde voor honden, heeft zelf geen viervoeter meer. Zijn huisdier is gestorven en een nieuwe hond zit er niet meteen in. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Hogeschool PXL in Hasselt, waar de eerste 'Bring Your Dog to School'-dag georganiseerd werd. "Als de regering mijn problemen oplost - wat ze moet doen - dan neem ik misschien wel weer een hond", zei de prins, verwijzend naar de 50 miljoen euro die hij nog tegoed heeft van Libië, nadat het land een bebossingsproject eenzijdig had stopgezet. Laurent vroeg premier Michel om in te grijpen, maar die lijkt dat voorlopig niet van plan. Op het hondenevenement, georganiseerd door vier studenten communicatiemanagement, bleek alleszins dat hij nog erg populair is bij de gemiddelde viervoeter. De prins kreeg het ene likje na het andere. (DSS)

