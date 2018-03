"als pijnpatiënte moet ik wachten. Ook al vecht ik tegen kanker" 08 maart 2018

Na een lijdensweg door rugproblemen onderging ik in 2005 een hernia-operatie. Die ingreep was niet echt een succes. Om de pijn onder controle te houden kreeg ik in 2006, na het doorlopen van de toelatingsprocedure, een neurostimulator ingeplant. In 2012 was de batterij leeg, en werd die met een kleine ingreep vervangen. Opnieuw zes jaar later kreeg ik op 16 februari ll. weer de melding dat mijn batterij leeg is. Toen ik contact opnam met het ziekenhuis, werd mij medegedeeld dat sinds begin dit jaar een nieuwe procedure van toepassing is. Ik moet opnieuw de toelatingsprocedure doorlopen bij het Riziv. Bovendien is er nog een groot aantal wachtende patiënten voor mij, door verschillende problemen is er vertraging. Terwijl de pijn opnieuw toeneemt en mij hindert in mijn dagelijks leven, moet ik dus wachten. Er kan dus zelfs geen termijn op gezet worden wanneer ik aan de beurt kan komen. De pijn een beetje verlichten met medicatie is geen optie, want ik vecht ondertussen ook tegen huidkanker en ben gestart met immunotherapie. Daar ook nog andere medicatie bijnemen is niet evident. Dus moet ik wachten en de toenemende pijn verbijten. Eerlijk? Ik begrijp heel deze toestand niet.

