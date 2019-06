Exclusief voor abonnees "Als Nafi correct gooit, kan ze zelfs met blessure werpen" 24 juni 2019

Professor Johan Bellemans, een orthopedisch chirurg die onder meer Nafi Thiam begeleidt, zag haar nadat ze zich op 18 mei in Doornik opnieuw aan haar elleboog blesseerde. "Het was minder erg dan in 2016. Na Rio is het twee jaar goed gegaan - tot die interclubcompetitie. We verboden haar om daarna nog worpen te doen en ik ben er zeker van dat Nafi zich aan die richtlijnen heeft gehouden. Ze wist wel dat het nipt zou worden voor Talence."

