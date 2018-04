"Als mijn been dit aankan, kan ik het leven aan" Basketter Sebastian Bellin, twee jaar na aanslag Zaventem 23 april 2018

Op 22 maart 2016 blies een bom op de luchthaven van Zaventem een deel van zijn been weg, maar gisteren verbaasde basketter Sebastian Bellin iedereen en vooral zichzelf door de 10 Miles in iets minder dan twee uur uit te lopen. "Dit is zoveel meer dan een finishlijn", reageerde hij achteraf. Bij de start zei hij dat hij al emotioneel werd van zijn deelname alleen. "Ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen, maar ik ben erin blijven geloven. Als mijn getroffen been die tien mijl kan lopen, dan kan ik het leven ook aan."

