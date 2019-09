Exclusief voor abonnees "Als leerkracht moet je maar zorgen dat je mee bent" LEZER BIJ HET ONTBIJT 07 september 2019

"Bij de start van het schooljaar stond de krant vol met artikelen over het onderwijs. Als leerkracht lees ik die natuurlijk, maar vaak stop ik ook halverwege, want iedereen praat maar wat. Alleen, praatjes vullen geen gaatjes. Er zijn zoveel dingen die nog beter kunnen. In onze school hebben we bijvoorbeeld klassen van twintig en meer leerlingen. Die overbevolking is echt een probleem, vooral bij de kleintjes. Dat men dat eens oplost. Maar ja, er is nu eenmaal een lerarentekort. Elk jaar haken er mensen af. Er wordt ook heel wat van ons gevraagd. Systemen worden voortdurend aangepast. Vroeger werkten we bijvoorbeeld met School Online, nu is dat Bingle. En volgend jaar krijgen we weer een nieuwe rekenmethode. Als leerkracht moet je maar zorgen dat je mee bent. Dat veroorzaakt soms stress. Een job in het onderwijs heeft ook geen prestige meer, hé. Jongeren, en dan vooral jongens, willen geen leraar meer worden, want dat vinden ze toch wat minnetjes. En daarnaast is er ook nog het probleem van de uren. Sommige leerkrachten zijn verplicht om op vier, vijf verschillende scholen te gaan lesgeven. Dat is echt niet evident. Ik geef zelf al jaren les in Mariakerke en ik doe mijn job nog altijd heel graag. En natuurlijk zijn er ook voordelen verbonden aan een baan in het onderwijs, zoals onze vakantiedagen."

