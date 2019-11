Exclusief voor abonnees "Als kakkernest was en bleef ik heel close met papa" LEZER BIJ HET ONTBIJT 16 november 2019

"'170.000 Belgen kloppen aan bij de voedselbank', las ik mijn krant van donderdag. Awel, zulke berichten grijpen mij echt aan. Niet dat ik mij actief inzet voor armoedeorganisaties, maar ik doe kleine dingen. Ik breng meer wasgoed dan strikt noodzakelijk naar de dame die mijn strijk doet, omdat ik weet dat zij het niet breed heeft. En mijn poetsvrouw kreeg voor kerst altijd een cadeaubon. Of ik gaf haar soep mee. Elke keer ik naar 'Steenrijk, straatarm' kijk, schrik ik. Mensen klagen zo snel omdat ze dit of dat niet kunnen kopen, maar daar zie je gezinnen die maar 45 euro voor een heel weekend hebben en zelfs niet fatsoenlijk kunnen eten. Ik heb nooit moeten tellen om rond te komen, maar wij moeten ook niet gek doen. De dure feestperiode komt eraan en om de rekening in evenwicht te houden, gaan we nu bijvoorbeeld al eens minder op restaurant. En mijn zoontje draagt geen dure merkkledij. In een salopette van 22 euro uit de Zara ziet hij er even prachtig uit. Ik ben er mij erg van bewust dat niets vanzelf gaat. Je moet maar werken voor je geld, anders ga je er niet geraken. Als je echt ziek bent, moet je de tering naar de nering zetten. Wij gaan ook naar de Colruyt, niet naar de Delhaize. Het leven is wel veel duurder geworden en daar zal de politiek toch iets aan moeten doen. Zoniet zullen nog meer mensen naar de voedselbank moeten."

