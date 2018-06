"Als jouw land niet meedoet, supporter voor België" Financial Times 18 juni 2018

De Rode Duivels krijgen steun uit onverwachte, maar respectabele hoek: de Britse zakenkrant Financial Times vindt dat elke neutrale supporter ter wereld zich dit jaar achter het Belgische elftal moet scharen. In een lang betoog legt columnist Janan Ganesh uit waaróm we dit jaar ieders steun verdienen. "De Rode Duivels staan voor een idee. Dat natievorming subtieler en meer onderhandelbaar kan zijn dan de 'bloed en bodem'-variant, die veld heeft gewonnen sinds het vorige wereldkampioenschap." Of nog: "De grote diversiteit van het elftal - spelers met wortels in Afrika, de Kaukasus, het Iberisch Schiereiland, de Maghreb, langs beide kanten van de Waals-Vlaamse breuklijn en de grootste exoot, Engeland - past in een commerciële Benetton-reclame uit de jaren 90. Toen was het hartverwarmend, nu voelt het als radicaal, bijna ketterij."

