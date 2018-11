"Als Jerico zijn broer niet had gered, waren wij een kind kwijt" GEZIN HAMERT OP BELANG VAN REANIMATIECURSUS IN 'MAKE BELGIUM GREAT AGAIN' Annick Grobben

00u00 15 De Krant Het belang van de simpele kennis van hoe je iemand bij een hartinfarct reanimeert? Daarvan kan het gezin Moeyersons uit Londerzeel - vanavond te zien in 'Make Belgium Great Again' - meespreken. Jerico redde het leven van zijn jongste broer Keoni. "Had Jerico geen reanimatiecursus gevolgd, dan waren wij een kind verloren", zegt hun vader.

Johan Moeyersons (49) wist het niet. Wist niet hoe hij twee jaar geleden zijn jongste zoon Keoni (17) - 15 lentes jong op dat moment - moest reanimeren toen de tiener 's nachts een hartinfarct kreeg. "Ik deed maar wat, want ik had nooit een cursus reanimatie gevolgd", aldus de vader. "Ik was wakker geworden van Keoni's gekreun, in een verkrampte foetushouding lag hij in zijn bed te vechten voor zijn leven. Ik greep hem bij de schouders, riep dat hij wakker moest worden, maar hij werd niet wakker. En plots zag ik hoe Keoni's ademhaling stopte, hoe al het leven uit mijn jongste kind wegstroomde."

Totale paniek

Moment waarop oudste zoon Jerico (23) - 21 dan - zijn vader letterlijk wegduwde en het met een onwaarschijnlijke koelbloedigheid van hem overnam. "Want ik wist wél hoe het moest", zegt Jerico. "Als redder in zwembaden had ik die cursus ooit moeten volgen. Ik hing al met de 112 aan de lijn, gaf de telefoon door aan papa en begon hartmassage en mond-op-mondbeademing te geven.

