Exclusief voor abonnees "Als je voertuig gebruikt als wapen, mag politie schieten" 28 augustus 2019

Het Brussels gerecht onderzoekt of het vuurwapengebruik van de politie in Molenbeek terecht was. "Dat is een standaardprocedure en tegelijk een heftige gebeurtenis voor agenten die zoiets overkomt", zegt Nicolas Beckers, vakbondsafgevaardigde bij politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Of zijn collega al dan niet terecht een schot afvuurde, wil Beckers niet beoordelen. "Daar kan en wil ik me nog niet over uitlaten, omdat het onderzoek nog loopt. De regel is duidelijk: als een verdachte zijn wagen inzet als wapen mag een agent schieten om zichzelf of anderen in veiligheid te brengen." De agent die schoot, krijgt psychologische hulp van een speciaal team binnen de politie. "Het overlijden van een verdachte tijdens of na een interventie hakt er bij iedereen in. Wij zijn ook gewoon mensen. Ook als uit onderzoek blijkt dat schieten volstrekt legitiem was, borrelen er vaak twijfels op: heb ik het gevaar wel goed ingeschat? Heb ik niet te snél geschoten?" (SRB)

