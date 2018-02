"Als ik ooit alleen kom te vallen, ben ik een sukkelaar" Bert Bauwelinck (51) weet amper de bezem staan 27 februari 2018

"Als ik ooit alleen kom te vallen, vrees ik dat ik in het huishouden een sukkelaar zal zijn", lacht Bert Bauwelinck (51), politicus bij sp.a in Temse en de Kamer. Lange werkdagen met aansluitend een avondvergadering zijn bijna een zekerheid, zijn afwezigheid in het huishouden is dat ook.

