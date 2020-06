Exclusief voor abonnees "Als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan hier" Lamkel Zé 24 juni 2020

00u00 0

Nog maar eens olie op het vuur. De kans dat Didier Lamkel Zé (23) komend seizoen nog in actie komt bij Antwerp FC was al niet groot, en is er nog kleiner op geworden. De Kameroener ging gisteren op Instagram - waar anders? - in gesprek met een fan over zijn toekomst. De supporter smeekte het enfant terrible om te blijven, maar kreeg niet het antwoord dat hij hoopte. "Helaas. Als ik niet krijg wat ik vraag, is het gedaan met LZ hier", klonk het. Waarop de fan zelfs voorstelde om een benefietactie te organiseren. "Het is niet aan jou om dat te doen. Als ze mij nodig hebben, zullen we praten. Als het omgekeerde waar is, zal er nooit meer Lamkel Zé zijn hier", reageerde hij nog. Mocht de aanvaller nog een klein ruitje hebben, heeft hij dat nu ook ingegooid. (MVS)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen