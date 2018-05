"Als ik drugs koop, kan ze die niet aan kinderen verkopen" 25 mei 2018

00u00 0

Een getergde inwoner van Blankenberge was het zo beu dat een 20-jarige vrouw cannabis verkocht aan tieners, dat hij zélf haar hele voorraad opkocht. Die gaf hij vervolgens aan de politie: "Zo, dit is het bewijs dat C. daar dealt", sprak hij. "En als ik haar drugs koop, kan ze die tenminste niet aan die kinderen verkopen." De verdachte riskeert 18 maanden omdat ze minstens zeven jongeren tussen 14 en 16 jaar cannabis verkocht. "Een burger die zo'n daad stelt, zag ik nog nooit", sprak de rechter. "Het moet zijn dat de overlast wel heel erg was." (JHM)