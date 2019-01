"Als ik de politie zeg wat ik weet, is mijn winkel morgen een hoopje as" MOLENBEEK, DAG 2 VAN HET NIEUWE JAAR Redactie

03 januari 2019

00u00 0 De Krant "De stenen hadden ze klaargelegd achter die garagepoort. Ze waren bijna allemaal in het zwart gekleed, ze droegen mutsen en sjaals zodat camerabeelden weinig zullen helpen. Maak ons niet wijs dat dit iets spontaans was." Molenbeek, dag 2 van het nieuwe jaar.

We zien Hassan Zenagui (42) in zijn winkeltje, met een veger. "Het glas zit overal", zucht hij. "Eerst het grote raam, dan de vitrinekasten. Alles moest kapot." Hassan opende zijn winkel Dream-Link tegenover het metrostation Zwarte Vijvers in 2011. Hij verkoopt satellietantennes en Scarlet-abonnementen. Hij herstelt computers, smartphones en tablets. Hij helpt mensen met administratie, scans en faxen. Hij schat de schade op 25.000 tot 30.000 euro. "Je kunt het zien op die video op Bruzz. Je ziet ze naar buiten lopen met laptops, telefoons en spullen waarvan ze denken dat die verkoopbaar zijn. De drie verdwenen Macs heb ik al geblokkeerd. De sukkel die er in een of andere louche bar iets voor zal betalen, kan er niks mee."

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN