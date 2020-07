Exclusief voor abonnees "Als ik aan het podium terugdenk, breekt het angstzweet me uit" 01 juli 2020

Na 25 jaar kwam er drie jaar geleden een einde aan de nieuwjaarsconferences van Hoste. "De druk was te groot geworden. Nog meer doen, nog hoger reiken en nog beter presteren... Ik merkte in mijn vriendenkring dat vooral politici en zakenmensen niet van ophouden wisten. Maar ik realiseerde me dat niet geld mijn drijfveer was, maar wel mensen aan het lachen brengen", vertelt hij. Het podium heeft hij nog geen dag gemist. "Eerlijk? Het angstzweet breekt me uit als ik er nog maar aan denk. Achter die shows draait een hele machine, een circus dat je in je eentje moet dirigeren. Nee, het is goed nu zo. Ik ben dan al wel even gestopt met mijn shows, pas sinds januari heb ik het gevoel dat ik er een evenwicht is in mijn leven", zegt hij. Hoste is dan ook dankbaar. "Volgens de VRT keken er jaarlijks 3,2 miljoen Vlamingen langer dan tien minuten naar mij. Dat maakt me gelukkig." Met pensioen is hij echter niet. "Ik help jonge mensen bij de uitbouw van hun bedrijf en blijf me inzetten voor de mensenrechten."

