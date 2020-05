Exclusief voor abonnees "Als iedereen nu even in zijn kot blijft, zijn we er straks misschien sneller van af" Versoepelen? Niet voor ons! | Tom Lemmens (51) uit Puurs 09 mei 2020

Ze bestaan ook: de zelfstandigen die zélf beslisten om de deuren te sluiten. Tom Lemmens en zijn vrouw Sylvia baten een kapperszaak uit in Puurs, en besloten nog voor de lockdown om er tijdelijk mee te stoppen. "We hebben niet op de toespraak van premier Wilmès gewacht", zegt Tom. "Kappers hebben véél fysiek contact met mensen. Begin maart sloeg de schrik mij opeens om het hart tijdens een knipbeurt. 'Met wat zijde gij hier eigenlijk bezig?', vroeg ik mij af. Het was nog maar 10 uur 's ochtends, maar ik heb alle klanten naar huis gestuurd en de zaak gesloten. Alle afspraken die nog opstonden, heb ik afgebeld. Er waren een paar klanten die mij uitlachten - 'Allez jong, schrikkepeut!' - maar de meesten begrepen het en vonden dat ik groot gelijk had. Een paar dagen later ging het hele land in lockdown. En nu de maatregelen weer versoepeld worden, hou ik mijn hart vast. Want tot nu waren de regels heel duidelijk. Maar een beperkt bezoek bij mensen thuis: hoe controleer je zoiets? Je weet toch zo dat er mensen gaan zijn die 's middags bij de ene op bezoek gaan, en 's avonds bij de andere? Mijn vrouw en ik hebben ons al de hele tijd koest gehouden in ons kot. En eigenlijk zou iedereen dat moeten doen. Als iedereen zich nú aan de regels houdt, zijn we er straks misschien sneller van af." (IBO)

