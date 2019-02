"Als Hugo sterft, dan ga ik mee" 20 februari 2019

Nicole (72) hoort bij Hugo (71) als friet bij mayonaise. Het koppel gaat al 48 jaar als getrouwd stel door het leven en als het van Nicole afhangt, zal daar nooit verandering in komen. Op radiozender Joe verklaarde ze immers dat als Hugo sterft, ze meteen haar man wil volgen. Nicole heeft daarvoor een wilsbeschikking getekend, zei ze. Een romantische gedachte, maar niet geheel realistisch, zo blijkt. Het is namelijk niet zo dat je een papier kan tekenen waarmee je aangeeft dat je ook wil sterven indien je partner overlijdt. Wat wel kan, is een wilsverklaring tekenen waarmee je zegt dat je euthanasie wil plegen als je in een onomkeerbare coma verkeert. In alle andere situaties moet op het moment zelf gekeken worden of er sprake is van ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. Een wilsverklaring tekenen die zegt dat je niet wil verder leven zonder je partner is dus niet mogelijk. Nicole tekende wel een wilsverklaring in het kader van de euthanasiewet. (DBJ)

