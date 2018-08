"Als het slecht gaat in steden, stopt het voor mij" Sp.a-voorzitter Crombez 18 augustus 2018

Als de verkiezingsuitslagen in de steden slecht zijn, stapt sp.a-voorzitter John Crombez op. Dat zegt hij in 'De Morgen'. "Als het echt niet goed is, zal ik mijn conclusies wel trekken." Hij wil weliswaar geen concrete cijfers verbinden aan die uitspraak. Voor sp.a staat er op 14 oktober veel op het spel: de partij levert burgemeesters in Gent, Brugge, Leuven, Oostende, Vilvoorde en Lommel, maar is lang niet zeker dat ze die kan behouden. "De ambitie is blijven zorgen voor de steden waar we nu besturen", maakt Crombez zich sterk. "En liefst nog een paar meer. Als dat niet lukt, hebben we een probleem." (DDB)

