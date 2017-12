Bart De Wever: "Moet ik me voortaan voor bedrijven verschuilen in mijn kantoor, met een zak over mijn kop?" Jan Segers

05u00 0 "Moet ik me voortaan voor bedrijven verschuilen in mijn kantoor, met een zak over mijn kop? Want zo kun je de perceptie nooit tegen krijgen, maar ben je dan een goede burgemeester? Natuurlijk niet." De Krant Vanuit de riool, zoals hij het noemt, werd zijn integriteit als burgemeester van Antwerpen dit jaar in twijfel getrokken. Maar aangeslagen, Bart De Wever? "Integendeel. Ik kom hier versterkt uit. Ik win."

De N-VA-voorzitter brengt deze week door in Marrakech, Marokko. "Fascinerend land. Perfect voor een vakantie tussen kerst en nieuw. Temperatuur, cultuur, natuur en veel te beleven voor de kinderen. De Sahara, papa! Daarop moet ik als vader teren, op die intense gezinsvakanties. Want door de week ben ik er amper voor hen. Mijn leven is één grote ruilhandel met mijn gezin." Net voor zijn vertrek informeert hij nog even wie er vlak voor hem staat in onze Top 100.

Een sportman.

"David Goffin?"

Straf dat u die kent. Vorig jaar moest ik u nog influisteren wie Greg Van Avermaet was.

"Ik volg de sport niet, maar Goffin, die ken ik natuurlijk wel. Hij wordt de volgende jaren onze homeboy op het tennistoernooi van Antwerpen. Dit jaar was hij er ook al bij, maar sinds hij heeft uitgeblonken op de... Help eens even."

Op de Masters en in de Davis Cup.

"Sinds hij daar een paar wereldsterren heeft geklopt, genre Nadal en die andere... Hoe heet hij ook alweer?"

Federer. Roger Federer.

"Sinds hij die twee geklopt heeft, is zijn appeal tien keer groter dan voordien. Hij vult de Lotto Arena in zijn eentje. Hopelijk springt nu ook het Antwerpse bedrijfsleven massaal op de kar."

Misschien moet u uw vrienden van de diamant en van de haven eens uitnodigen in 't Fornuis?

(zucht) "Gaan we het daar weer over hebben, ja?"

We kunnen er moeilijk omheen, toch? Voor het eerst leek u zich dit jaar verbrand te hebben. 'Dit blijft aan Bart kleven', hoorde ik partijgenoten van u zeggen.

"Verbrand? Meent u dat nu? Ik kom hier versterkt uit. Deze slag heb ik niet verloren maar gewonnen. Ook al filmen ze me stiekem vanuit de riool, zoals die keer aan 't Fornuis, dan nog zullen ze me nooit kunnen betrappen op favoritisme of belangenvermenging. Kijk toch eens om u heen, hier in Antwerpen. Overal staan kranen. De stad van de toekomst wordt hier en nu gebouwd. Onze haven floreert. Antwerpen is dé groeipool van de nieuwe digitale economie. En de ene na de andere stadskanker pakken we aan - ook de Slachthuissite, ja. Denkt u nu echt dat zoiets lukt zonder overleg tussen het stadsbestuur en het bedrijfsleven? Moet ik me voortaan voor bedrijven verschuilen in mijn kantoor, met een zak over mijn kop? Want zo kun je de perceptie nooit tegen krijgen, maar ben je dan een goede burgemeester? Natuurlijk niet."

