"Als Evenepoel wint, laat ik tattoo zetten." En zo geschiedde

Een 33-jarige wielerfan uit het Antwerpse Hulshout gaat voortaan door het leven met Remco Evenepoel op zijn borstkas - het gevolg van een verloren weddenschap. "Daags voor de Clasica San Sebastian, begin augustus, kwam hij ter sprake tijdens een weekend met vrienden", vertelt Mathias Seykens. "Op een gegeven moment deed ik de uitspraak: 'Als Evenepoel morgen wint, laat ik een tatoeage zetten'. Toen hij als eerste over de streep kwam, dacht ik wel even: 'Shit, ik heb het vlaggen.' Maar eigenlijk vind ik het niet erg. Ik heb niet de eerste de beste op mijn lichaam staan, hé." De tattoo van de Europees kampioen is van de hand van Tijs 'Van Echelpoel' Vanneste. "Het is een mooie tattoo, moet ik zeggen", reageert vader-manager Patrick Evenepoel. "Als die mens dat graag heeft, dan kan ik daar niets op tegen hebben." Mathias' vriendin is niet echt fan, "omdat er nu een andere vent op mijn borstkas staat". (AVH)

