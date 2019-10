Exclusief voor abonnees "Als er iets mankeert aan hun oven, dán staan ze hier wel" 14 oktober 2019

Al 61 jaar bestaat Electro Mullens in het Limburgse Halen. Aan stoppen denken Ingrid Mullens (58) en Erwin Knaepen (64) niet. Met hun service proberen ze het verschil te maken. "Gisteren belde er iemand over zijn inbouwkeuken van zes jaar oud. Al zijn toestellen had hij toen mee gekocht in een andere winkel. Nu was er een kortsluiting. De dampkap, oven, klokradio's... Alles was kapot. Of we konden komen voor herstellingen, vroeg hij. Maar niet voor de klokradio's, want die had hij online al besteld. Ik heb geantwoord: 'Erwin wil wel komen kijken, maar wij zijn geen zotten. Als ge ons enkel goed genoeg vindt om te herstellen...' Hij had het snel door en gaf mij gelijk."

