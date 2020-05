Exclusief voor abonnees "Als dit nog gebeurt, wordt mondmasker verplicht" Geen Ros Beiaard, wel veel volk in Dendermonde 25 mei 2020

Het Ros Beiaard rukte gisteren niet uit in Dendermonde - de tienjaarlijkse stoet is met een jaar uitgesteld - maar toch kwamen er een kleine duizend mensen samen voor een alternatieve viering op de Grote Markt. De meesten deden wel hun best om afstand te houden, maar dat lukte natuurlijk niet helemaal. Epidemioloog Pierre Van Damme maakt zich zorgen. "Dit zien we niet graag, dit is een vorm van samenscholing", zei hij op VTM. "Je voelt wel dat de mensen weten dat ze afstand moeten houden, maar dan had ik verwacht dat ze een mondmasker zouden dragen. Als we dit vaker gaan zien, bijvoorbeeld aan de kust, zullen we het dragen van een mondmasker moeten verplichten op straat en in grootwarenhuizen." (SVB)

