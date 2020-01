“Als boekhouder is het zo gemakkelijk om te frauderen. Je kan soms honderdduizenden euro’s verduisteren zonder dat iemand het doorheeft”

De Krant

Geheimen. We steken ze weg, houden ze stil, bewaken ze met ons leven. Redactrice Sabine Vermeiren luistert elke week naar een Vlaming die wél praat. Eén keer alles op tafel. En dan nooit meer. Vandaag: wat als je met zekerheid weet dat ergens in Vlaanderen een CEO door z'n boekhouder geript wordt? Dan stap je naar de politie, toch? Arne wou dat het zo simpel was. Want die boekhouder, dat is z'n broer.