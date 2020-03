Exclusief voor abonnees "Als begrafenis in intieme kring moet, stellen we ze liever uit" 14 maart 2020

Begrafenissen moeten in intieme kring plaatsvinden, zo heeft de regering opgedragen. Maar de nabestaanden van de populaire West-Vlaamse triatleet Kasper Lagae, die maandagavond onverwacht overleed op 31-jarige leeftijd, zien dat niet zitten. "Dat is niet wat Kasper gewild zou hebben", klinkt het. In Lendelede werden vandaag 2.000 mensen verwacht op de begrafenis. Buiten de kerk zou zelfs een groot scherm geplaatst worden: de dood van de triatleet leidde immers tot veel steunbetuigingen in het sportwereldje. Eerst wou men nog de plechtigheid binnen met een beperkt aantal plaatsen laten doorgaan zodat de rest van de rouwenden buiten kon volgen, maar gouverneur Decaluwé verbood dat. De begrafenis wordt dus uitgesteld, wanneer is nog niet duidelijk. Het lichaam zal wel zoals gepland gecremeerd worden. (LSI)

