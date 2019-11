Exclusief voor abonnees "Als Assange niet snel dokter ziet, kan hij sterven in de cel" 26 november 2019

00u00 0

Als Julian Assange niet dringend een medische behandeling krijgt, riskeert hij zijn gevangenschap in Groot-Brittannië niet te overleven. Dat hebben zo'n zestig artsen in een open brief naar de Britse binnenlandminister Priti Patel geschreven. Zowel de fysieke als de mentale toestand van de WikiLeaks-oprichter moet opgevolgd worden. "Zo niet vrezen we dat de heer Assange zou kunnen sterven in de gevangenis", klinkt het. De artsen baseerden zich op de verschijning van de 48-jarige Australiër voor de rechter in Londen in oktober, en op een VN-rapport waarin stond dat Assange typische tekenen vertoonde van "psychologische marteling".

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu