Exclusief voor abonnees "Als antiracisme ontaardt in blinde afrekening met alles wat wit en westers is, dreigt Black Lives Matter maar één zaak te dienen: het racisme, helaas” Jan Segers

13 juni 2020

'Black Lives Matter is gekaapt door extremisten.' Dat zegt Boris Johnson. Hij heeft gelijk, de Britse premier. Sinds de dood van George Floyd ligt in Groot-Brittannië alles onder vuur wat ooit gekoesterd werd als typisch Brits, alles wat wit en westers is, als betrof het een beschaving die met terugwerkende kracht en met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Zelfs Winston Churchill, uitgeroepen tot de grootste Brit aller tijden, staat er plots ter discussie. Zijn beeltenis is vandaag zowaar aangewezen op politiebescherming, schuldbewust als sommige Britten zijn en bang voor de vergelding van hun koloniaal verleden, bang voor De Afrekening. Applaus voor Black Lives Matter? Nu even niet. Zoals dié beweging vandaag ontaardt en de zeis en het hakmes hanteert, niet langer het pincet en het scalpel? Dwaasheid is het. The March of Folly.

