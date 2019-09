Exclusief voor abonnees "Als 1 Belg op 10 sms'je stuurt, is ons dochtertje gered" 17 september 2019

In één dag hebben 205.000 Belgen de naam 'Pia' ge-sms't naar het nummer 4666. Daarmee gaven ze 2 euro aan de ouders van het doodzieke meisje, amper 9 maanden oud. Enkel het duurste geneesmiddel ter wereld - een prik van 1,9 miljoen euro - kan haar redden van de zeldzame ziekte die haar spieren aantast. Die prik moet ze krijgen vóór ze 2 jaar oud is. De tijd dringt, maar het gezin is na gisteren hoopvoller dan ooit. "Als één Belg op tien een sms'je stuurt, is onze dochter gered", zegt mama Ellen. "Na alle tegenslagen, het farmabedrijf en de overheid die ons in de steek laten, stráált ons gezin opnieuw." (JAA)

